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السبت، 01-06-2024 03:14 م

ديانا حداد: لا يزال عندي الكثير لأقدمه

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الوكيل الإخباري - قالت اللبنانية ديانا حداد إنها فكرت سابقا في الاعتزال، وأكدت في المقابل أنها كافحت بشدة للوصول إلى مكانتها الحالية بين أبرز الفنانات العربيات.

وقالت ديانا حداد: "فكرت في الاعتزال من قبل، لكن الفن يجري في عروقي. أنا طموحة جداً، وكافحت كثيراً حتى أصل إلى المكانة التي أنا فيها الآن. ما زلت شابة ولدي الكثير لأقدمه في مسيرتي الفنية، وإذا قررت الاعتزال يوماً ما، سيكون ذلك علنياً".

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وعن حذف صورها من وسائل التواصل الاجتماعي والشائعات عن اعتزالها وارتداء الحجاب، أوضحت لموقع "القاهرة 24" "حذف صوري ومحتوى حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي كان تحضيراً لظهور وإطلالات جديدة وإصدارات جديدة. ولكن انتشرت شائعات عن اعتزالي، وهي غير صحيحة".

 

24

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