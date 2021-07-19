ديانا كرزون تعايد المتابعين بعيد الأضحى وتكشف صورة واضحة لإبنتها - صورة

الوكيل الإخباري - عايدت الفنانة الأردنية ديانا كرزون المتابعين بعيد الأضحى، وكشف لأول مرة صورة واضحة لإبنتها.

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ونشرت ديانا عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، صورة لها مع زوجها الإعلامي الأردني معاذ العمري، وهما يحملان إبنتهما "سلمى" وينظران إليها بإبتسامة.



وعلّقت على الصورة، قائلاً: كل عام وأنتم بألف خير عيد أضحى مبارك هذي السنه مختلفه علينا انا وأبو سلمى بالعيد مع بيبي سلمى واول عيد معانا الله لا يحرمني منكم معاذ جهز عيديتين هالسنه".



وكان حسم معاذ الجدل حول حقيقة أبوته لإبن ثانٍ من زيجة أخرى غير إبنته سلمى، من زوجته ديانا، زعم أحد متابعيه أنه يدعى "عصام".



ورد معاذ على المتابع في صفحته الخاصة بشكل ساخر، قائلاً إنه بعدما رزق بابنته بات البعض يناديه باسم بـ"أبو سلمى"، لكن هناك البعض الآخر يناديه بـ"أبو عصام"، وهذا يعود إلى إسم والده، وهو الأمر الذي يسعده، ولا يجد فيه حرجاً.



وأوضج أيضاً البعض إستغل هذا الأمر، ليحلل تفاصيل هذا الإسم بكونه لديه إبنا يدعى "عصام"، وأنه تركه ولا يتواصل معه.









المصدر - الفن