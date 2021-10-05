ديانا كرزون تعترف بتغيّر حياتها بعد الأمومة - فيديو

الوكيل الإخباري - ديانا كرزون احتفلت مؤخراً بعودتها للحفلات بعد غياب طويل بسبب أزمة فيروس كورونا، وبسبب انجاب ابنتها الأولى، وعلقت على عودتها من خلال مهرجان جرش، وكشفت عن ما تغير بها بعد الامومة.





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وتحدثت الفنانة ديانا كرزون عن كواليس حفلها الأخير في مهرجان جرش، خلال لقاء لها مع برنامج "أم بي سي تريندينغ"، وقالت إنها اشتاقت إلى الحفلات والجمهور بعد غياب عامين بسبب فترة كورونا واجازة الأمومة والوضع، وعبرت عن سعادتها للتفاعل الكبير من الجمهور معها ومع عودتها للحفلات، واحتفلت بحفلها في مهرجان جرش بإطلاق أغنيتها الجديدة "لفلفني"، والتي طرحتها في نفس يوم حفلها وقدمتها على المسرح.

وكشفت ديانا كرزون عن ما تغير بها بعد ولادة ابنتها سلمى، وقالت في تصريحاتها بالبرنامج إن ابنتها بخير وغيرت بها أشياء كثيرة ومنها أنها أصبحت "أم سلمى"، وهذا أجمل إسم بالنسبة إليها، وأضافت ديانا كرزون إن علاقتها بزوجها معاذ العمري أيضاً تغيرت بعد الأمومة، وقالت إنهما يحبان بعضهما أكثر بعد ولادة سلمى، خاصة أنها ملأت عليهما المنزل وجعلتهما يشعران بمسؤولية أكبر بوجودها، وقالت مازحة إنها تعاني حالياً بسبب سؤال أسرتها الدائم على ابنتها وعدم السؤال عليها.

وتابعت ديانا كرزون في رسالتها:"شكرا بلدي الحبيب الاردن.. مهرجان جرش الدورة الخامسة والثلاثين 2021 المسرح الجنوبي 30/9/2021.. شكر خاص فرقة ليدرز باند ومدير الفرقة محمد عصفور"، وكانت ديانا كرزون قد طرحت مؤخراً أغنيتها الجديدة "لفلفني" والتي اختتمت بها موسم الصيف وأشعلت بها حفلها في مهرجان جرش.





المصدر - هي