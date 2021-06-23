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الأربعاء، 23-06-2021 10:44 ص

ديانا كرزون تعلق بعد إنجاب طفلتها الأولى... وشقيقتها تنشر كواليس الولادة

كرزون


الوكيل الإخباري - علقت الفنانة الأردنية، ديانا كرزون، أمس الثلاثاء، على إنجاب طفلتها الأولى من زوجها الإعلامي، معاذ العمري، بعدما أصبح اسمها ضمن الموضوعات المتداولة على محرك البحث "غوغل".

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وشاركت كرزون عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي صورة لها بصحبة زوجها، والتي تظهر فيها وهي تحمل حذاء طفلتها، وكتبت معها: "الحمدلله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، اليوم صرنا ثلاث ونورت حياتنا طفلتنا الأولى"، ولفتت إلى أن تاريخ الولادة كان الاثنين الموافق 21 يونيو/ حزيران الجاري.


في سياق متصل، شاركت زين كرزون لقطات من كواليس ولادة شقيقتها ديانا، وكذلك من حفل استقبال المولودة، عبر خاصية " الستوريز" على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي.


وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الصور والفيديوهات التي شاركتها زين كرزون لابنة شقيقتها على نطاق واسع.


واحتفلت ديانا كرزون بعقد قرانها على الإعلامي معاذ العمري، في سبتمبر/ أيلول 2020، ونشرت صورا ومقطع فيديو للحفل.


ونشرت كرزون صورا للحفل على حسابها على "فيسبوك"، وعلقت: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تمت الجاهة والخطوبة في هذه الليلة المباركة".


وأضافت: "أسأل الله أن يبارك لنا ويكتب لنا ولكم الخير، اللهم لك الحمد".

 

 

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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