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الخميس، 24-06-2021 03:35 م

ديانا كرزون تكشف عن اسم طفلتها - صورة

بالفيديو-بعد-السخرية-من-مظهر-زوجها...-ديانا-كرزون-ترد


الوكيل الإخباري - كشفت المغنية الأردنية، ديانا كرزون، عن اسم طفلتها التي أنجبتها قبل يومين من زوجها الإعلامي الأردني معاذ العمري، بعد زواج استمر أقل من عام، حيث أطلقت على ابنتها اسم "سلمى".

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ونشرت كرزون، عبر حسابها في موقع "إنستغرام"، صورة جمعت زوجها، وهو يحمل الطفلة، ويقترب لتقبيلها، لتوجه الشكر للجميع على المشاعر الطيبة التي غمروها بها.

 

ووجهت كرزون الشكر للطبيب الذي ساعدها على إنجاب طفلتها، وكذلك المستشفى الذي وضعت به مولودتها، وأيضاً بنك الخلايا الجذعية، الذي قام بتخزين خلايا الطفلة.


وكتبت قائلة: "شكراً للجميع على كلامكم الطيب، ومشاعركم النبيلة التي غمرتونا فيها، وكنتم جزء من فرحتنا بقدوم طفلتنا الأولى (سلمى)".


وتابعت الفنانة الاردنية تقول: "واسمحولي أشكر الدكتور عمر العمري، هذا الإنسان الرائع، ومستشفى فرح المرأة والطفل على الاستقبال والاهتمام الرائع والكادر الطبي الفخم وهذا الصرح الطبي بكل تفاصيله".


وعقبت ديانا كرزون، تقول: "وبنك الخلايا الجذعية على تخزينهم الخلايا الجذعية لطفلتنا".

 


 

 

المصدر - لبنان 24 

 

 




 

 


 

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