السبت 02-10-2021
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السبت، 02-10-2021 10:23 ص

ديانا هشام تتعرض لإصابة في يدها - صورة

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الوكيل الإخباري - كشفت الممثلة المصرية ديانا هشام عن تعرضها لـ جرح في يدها، بسبب سقوط الزجاج عليها، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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وعلقت ديانا قائلة :"الحمد لله دخلت بأيديه في باب ازاز واتكسرغصب عني الحمدلله".


متابعوا ديانا تمنوا لها السلامة والشفاء العاجل.


الجدير بالذكر، أن آخر الأعمال التي شاركت فيها ديانا مسلسل "كأنه مبارح" إلى جانب الممثلة رانيا يوسف وأحمد وفيق ومحمد الشرنوبي وهدى المفتي وخالد أنور، حيث لعبت دور الفتاة التي تعشق السهر وتقع بحب مروان إبن رانيا يوسف، الذي لا يبدالها الشعور نفسه بسبب علاقة غرامية تجمعه بفتاة أخرى.

 

 

 

المصدر - الفن 

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