ديما الجندي تكشف سبب غيابها عن دراما رمضان

الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة السورية ديما الجندي سبب غيابها عن الموسم الرمضاني الحالي، وقالت: إن تأجيل عرض مسلسل “بيوت من ورق” أخرجها من السباق هذا العام، بالإضافة إلى عدم وجود فرص مناسبة.

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وعبّرت عن سعادتها بالمشاركة في المسلسل الذي يضم عددًا كبيرًا من نجوم سوريا ولبنان.



وأشارت إلى أنها ستلعب في العمل دور مايا الفتاة التي تقع بمشاكل كبيرة بسبب طيبة قلبها.



وأوضحت أن المسلسل يتكون من 50 حلقة، وتدور قصته بين الأكشن، والتشويق، والحب.



ومسلسل “بيوت من ورق” من تأليف آية طيبا، وإخراج أسامة شهاب الحمد، وبطولة نخبة من نجوم الدراما في سوريا ولبنان.



يذكر أن مسلسل “السنونو” الذي جمعها بالفنان ياسر العظمة وعدد كبير من الفنانين يعد آخر الأعمال التي شاركت فيها النجمة السورية.

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