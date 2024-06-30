ديما بياعة تثير الجدل بتصريحات عن الممثلات اللبنانيات وزواجها من تيم حسن

الوكيل الإخباري-

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تصدرت السورية ليلى ديما بياعة تريند المنصات بعد تأكيدها أن الدراما العربية المشتركة حققت شهرة واسعة للنجمات اللبنانيات، وتصدرن الشاشات بفضلهن، في حديث مع قناة تلفزيونية.وسببت تصريحات بياعة انقسام المغردين بين مؤيد ومعارض ومنتقد لتكرار الموضوع بشكل دائم. وذكرت بياعة التجربة الفنية لنادين نجيم عندما قالت إنها لم تكن مشهورة قبل المشاركة مع نجوم سوريين في الأعمال المشتركة.وسرعان ما قوبلت تصريحات بياعة بوابل من الانتقادات، ووصف البعض كلامها بالقاسي. وتدخلت اللبنانية ورد الخال، معبرة عن استيائها من استمرار طرح الموضوع بين فترة وأخرى، مؤكدة أنها لا تتعمد الرد على بياعة، ولكن على الجمهور والمتابعين.وتلقت الخال دعمًا من بعض المتابعين، الذين شددوا على أهمية الأعمال اللبنانية، موجهين الانتقادات لديمة وطريقتها في طرح وجهة نظرها.وفي سياق متصل، ردّت ديما بياعة خلال اللقاء على تصريحات خالتها سلمى المصري، التي قالت إنها "تسرّعت بالانفصال عن تيم حسن".وقالت بياعة: "القرار كان لمصلحتي أنا وطليقي من أجل الحفاظ على الصحة النفسية للأولاد". وأضافت أن زواجها من تيم حسن جعلها تعيش فترة نفسية سيئة، ولم تشعر بمعنى الحياة الحقيقي إلا بعد انفصالها عنه وسفرها إلى دبي في عام 2010، معلقة: "عشت موتًا على البطيء".وتابعت أنها غير نادمة على الانفصال وكشفت تعرضها للخيانة، لافتة إلى أنها ندمت فقط على ذكر اسم التي خانتها معها: "حسيت حالي شهرتها.. وعطيتها قيمة أكثر مما تستحق".