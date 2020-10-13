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الثلاثاء، 13-10-2020 01:13 م

ديمة الجندي تحتفل بزفاف شقيقتها

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الوكيل الإخباري _ احتفلت الفنانة السورية ديمة الجندي بزفاف شقيقتها "يارا"، حيث انها شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" صور من الحفل.

ظهرت الجندي برفقة العروسين وإبنتها، وأرفقت الصور بتعليق قالت فيه:"ألف مبروك يا روحي انتوا التنين، الله يهنيكون و يسعدكون يا رب".

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لتنهال عليها التعليقات متمنين للعروسين حياة سعيدة .

 



المصدر : الفن 

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