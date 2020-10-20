ديمة بياعة تفاجئ متابعيها باحدث ظهور لها

الوكيل الإخباري _ شاركت الفنانة السورية ديمة بياعة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" صورة جديدة لها ، اثارت من خلالها جدلا كبيرا ،وذلك بسبب النحافة المفرطة التي بدت بها .

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وارفقتها بتعليق قالت فيه : " هذه الحياة .. لن تتعافى دون ان تتألم.. ولن تتعلم.. دون ان تخطئ.. ولن تنجح دون ان تفشل.. ولن تحب دون ان تفقد"

وقد طالب منها المتابعون عدم خسارة المزيد من الوزن.

المصدر : لها

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