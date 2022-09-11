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الأحد، 11-09-2022 05:02 م

دينا الشربيني تفتح باب التكهنات وتعود لمتابعة عمرو دياب

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الوكيل الإخباري-أثارت الفنانة دينا الشربيني، جدلاً كبيراً مؤخراً بعد أن قامت بإعادة متابعة الفنان عمرو دياب من جديد عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام.

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وكانت دينا الشربيني قد ألغت متابعة عمرو دياب بعد انفصالهما منذ أكثر من عام وهو ما جعل البعض يعتقد أن ذلك مؤشراً لعودتهما خاصة بعد أن قامت بغناء أغنية برج الحوت في لقاء تلفزيوني لها مع الإعلامية منى الشاذلي.


ورغم عودة دينا الشربيني لمتابعة عمرو دياب عبر إنستغرام إلا أن الهضبة ما زال يغلي متابعتها من حسابه ويتابع 17 حساباً فقط، لم تكن دينا الشربيني من بينهم.

وكانت دينا الشربيني قد رفضت الاعتارف خلال حوارها مع منى الشاذلي إذا كانت أغنية برج الحوت لها وفضلت غناء مقطع منها بدلأً من ذلك.


وتحدثت دينا الشربيني عن قصة حبها الأخيرة موضحة أنها انتهت، وهو ما اعتبره البعض تأكيداً لعدم عودتها إلى عمرو دياب من جديد.

وأوضحت دينا الشربيني أنها تعلمت من الفترة الماضية أن الله سيعطي لها الأفضل في الوقت المناسب، قائلة: دايما ربنا بيبقي شايلك الأحسن وبيجبلك الحاجات في الوقت المناسب.. ومفيش حاجة ربنا عملهالك من غير سبب.. هو عملها عشان تتعلمي منها حاجة"

لتقاطعها الإعلامية منى الشاذلي وتضيف قائلة: "يعنى اتعلمتي إن مينزلكيش صورة مكتوب عليها فريق العمل؟" في إشارة منها على علاقة دينا الشربيني بالهضبة عمرو دياب، وقالت الأخيرة: "ده أكيد.. والله ما هتشوفوني فريق عمل في حياتى.. هيبقي في عمل بس".

وأكملت حديثها وقالت: "فضلت فترة بيتقال (فريق العمل راح وجه)، بس أنا مش من النوع اللى بيدور كتير على السوشيال ميديا فمكنتش بقرأ كل الكلام ده، وكمان عمرى ما هعرف أحكم الناس يقولوا إيه وميقولوش إيه، بس اتعلمت إن بعد كده مش هيبقى في فريق عمل هيبقى في عمل بس".

وعلى صعيد آخر يذكر أن دينا الشربيني كانت مرتبطة في 2018 بالمطرب عمرو دياب وكانت دينا ضمن فريق عمل فيلمه الجديد والذي يدعي "الشهرة" والذي لم يعرض حتى الآن.

 

ليالينا

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