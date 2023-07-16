دينا حايك تعتب على نانسي عجرم: لم تسأل عني

الوكيل الإخباري- عتبت الفنانة اللبنانية دينا حايك على النجمة نانسي عجرم، بسبب عدم اطمئنانها عليها أثناء مرضها بسرطان الثدي.

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وتحدثت حايك خلال استضافتها في برنامج "بلا تصنيف" عن الأصوات التي تؤثر فيها، على غرار آدم ووائل كفوري ونانسي.



وأضافت: "مع انه نانسي ما سألت عني وانا مريضة".



وتابعت: "انا مني اصحاب انتيم مع حدا بصراحة، بس لما يسأل عنك كثير ناس ويسألوا عنك فنانين ما بتعرفيهم من اخر الدني مثل سعد لمجرد اللي ما بعرفه اكيد بحب ولاد بلدي تسأل عني".



وكانت حايك أعلنت في شهر أذار (مارس) الماضي، شفاءها التام من مرض سرطان الثدي من الدرجة الثالثة، بعد خضوعها لـ20 جلسة من العلاج بالأشعة، و16 جلسة من العلاج الكيماوي.



لها

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