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الأربعاء، 28-02-2024 02:27 م

'ديون 2' ينقذ موسم هوليوود

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الوكيل الإخباري - بعد التراجع في إيرادات سينما هوليوود خلال موسمي الخريف والشتاء، تنطلق اليوم الاربعاء، العروض الأولى للجزء الثاني من فيلم "ديون" Dune:Part 2"، من إنتاج "وورنر براذزر"، مع حجوزات مسبقة بلغت 175 مليون دولار.

وبحسب صحيفة "هوليوود ريبورتر"، يشعر صنّاع الفيلم بسعادة غامرة جدّاً، لاسيما بعد الإيرادات المنقذة للسوق الهوليوودي التي حققتها العروض الأولى للفيلم  خارج الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

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وأقيم يوم الخميس العرض العالمي للجزء الثاني من الفيلم في كوريا الجنوبية بحضور أبطال العمل، وعلى رأسهم الممثلة زيندايا وبطل الفيلم تيموثي شامالايت.

 

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