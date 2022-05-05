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الخميس، 05-05-2022 10:11 ص

ديو غنائي يجمع اليسا بسعد لمجرد

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الوكيل الإخباري - نشر الفنان المغربي سعد لمجرد صورة تجمعه بالفنانة اللبنانية إليسا في أحد استوديوهات الصوت من كواليس تسجيل أغنية مشتركة تجمعهما بعنوان "من أول دقيقة".

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وقال لمجرد :"من أول دقيقة لحبك قلبي مال... عرفتي بميت طريقة تغيري حال بحال. يوم الأربعاء 4 ماي على الساعة الثالثة بعد الزوال بتوقيت المغرب».


أما إليسا فنشرت مقطعاً مصوراً من الأغنية عبر حسابها على الإنستغرام يظهرها وهي تدخل الى الاستوديو وتطلب من الكاميرا أن تلحق بها، وعلى صوت غنائها تم تركيب مشاهد من كواليس التسجيل، وعلقت عليه بالقول "من اول دقيقة قريبا".

( ايلاف) 

 


 




 

 


 

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