رابح صقر يحتفل بعيد ميلاده.. واحلام اول المنهئين - صورة

الوكيل الإخباري - وجّهت الفنانة الإماراتية أحلام التهنئة للفنان السعودي رابح صقر بمناسبة عيد ميلاده، اذ انها نشرت صورة له على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، وعلّقت عليها بالقول: "كل عام وانت بألف خير يا عبقري الالحان والموسيقى العربيه كل عام وانت صقر الاغنيه العربيه الفنان الكبير الرائع المدرسه".

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وكانت قد توجهت أحلام مؤخرا للفنانة اللبنانية كارول سماحة برسالة تهنئة على إصدار أغنيتها الجديدة "يا شباب يا بنات".

وكتبت أحلام على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي: "الله الله الله أعشق صوتها كارول سماحة".



كل عام وانت بألف خير يا عبقري الالحان والموسيقى العربيه كل عام وانت صقر الاغنيه العربيه الفنان الكبير الرائع المدرسه #رابح_صقر 🌹♥️🎁🎈🎈🎈🎈🎈🎉🎉🎉🎊🎊🎂 pic.twitter.com/prIJ147MOI November 6, 2021

المصدر - الفن