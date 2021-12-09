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الخميس، 09-12-2021 01:06 م

رابح صقر يخضع لجراحة دقيقة في القلب

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الوكيل الإخباري - أعلن الفنان السعودي رابح صقر عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر" حاجته الى عملية جراحية ثانية في قلبه، بعد خضوعه لجراحة أولى قبل أيام قليلة... وغرّد صقر قائلاً: "أسعد الله صباحكم بكل خير، أولاً أشكر كل من سأل عني وعن صحتي واحد واحد والله يديم عليكم الصحة، أحتاج دعاءكم الله لا يحرمني منكم هاليومين عندي فحوصات وعملية قسطره ثانيه الله لايوريكم مكروه".

وكان المطرب الخليجي قد أعلن يوم الخميس الماضي عن العملية الأولى في تدوينة قصيرة كتب فيها: "جمهوري الحبيب... أعتذر عن الحفلات العامة خلال هذه الفتره وذلك لإجرائي عملية قسطره في القلب تكلّلت بالنجاح ولله الحمد شكراً لكل من سأل عني ولا تنسوني من دعائكم الله لايوريكم مكروه في مَن تحبون. أحبّكم ومشتاق لكم".

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المصدر - لها 

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