رابح صقر يخضع لجراحة دقيقة في القلب

الوكيل الإخباري - أعلن الفنان السعودي رابح صقر عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر" حاجته الى عملية جراحية ثانية في قلبه، بعد خضوعه لجراحة أولى قبل أيام قليلة... وغرّد صقر قائلاً: "أسعد الله صباحكم بكل خير، أولاً أشكر كل من سأل عني وعن صحتي واحد واحد والله يديم عليكم الصحة، أحتاج دعاءكم الله لا يحرمني منكم هاليومين عندي فحوصات وعملية قسطره ثانيه الله لايوريكم مكروه".



وكان المطرب الخليجي قد أعلن يوم الخميس الماضي عن العملية الأولى في تدوينة قصيرة كتب فيها: "جمهوري الحبيب... أعتذر عن الحفلات العامة خلال هذه الفتره وذلك لإجرائي عملية قسطره في القلب تكلّلت بالنجاح ولله الحمد شكراً لكل من سأل عني ولا تنسوني من دعائكم الله لايوريكم مكروه في مَن تحبون. أحبّكم ومشتاق لكم".

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أسعد الله صباحكم بكل خير

اولا أشكر كل من سأل عني وعن صحتي واحد واحد والله يديم عليكم الصحه🤲🏻

أحتاج دعائكم الله لايحرمني منكم هاليومين عندي فحوصات وعملية قسطره ثانيه الله لايوريكم مكروه🤲🏻 — Rabeh Saqer رابح صقر (@RabehSaqer) December 9, 2021

المصدر - لها

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