رابح صقر يسجد في المطار فور وصوله السعودية - فيديو

الوكيل الإخباري - الفنان رابح صقر عاد إلى المملكة العربية السعودية بعد رحلة علاج خضع لها في الخارج، وحظى الفنان السعودي باستقبال كبير من متابعيه ومحبيه على وسائل التواصل الاجتماعي الذين رحبوا بعودته من جديد.
وتداول مستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي فيديو للحظة وصوله إلى السعودية بعد انتهاء رحلة علاجه التي خضع لها في الخارج، كان في انتظاره أحد المقربين منه الذي صافحه وقبل راسه، ثم كان رد فعل الفنان السعودي هو السجود شكرا لله على عودته إلى أرض الوطن.
وصول صقر الأغنية الخليجية بعد رحلة علاج خارج أرض الوطن .— Rabeh Saqer Media (@RabehMedia) February 24, 2022
الحمد الله على سلامتك والشوق فينا فاض فاض لشوفتك يا بو صقر 🦅🎼#رابح_صقر_يمثلنا | #رابح_صقر @RabehSaqer pic.twitter.com/pV40wOV2KU
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