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الإثنين، 20-12-2021 01:17 م

رابح صقر يوجه رسالة بعد خضوعه لجراحة جديدة

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الوكيل الإخباري - أقلق النجم رابح صقر جمهوره بعد خضوعه لعملية جديدة في القلب، ما دفعه إلى توجيه رسالة لزملائه ومحبيه الذين سارعوا للاطمئنان على حالته الصحية.

ونشر النجم السعودي عبر حسابه على "تويتر" تغريدة كشف من خلالها عن تطورات حالته الصحية وكتب: "أحب اشكر كل من سأل عن صحتي من أحبابي ومن زملائي الفنانين والفنانات واحد واحد والله لايحرمني منكم، ولله الحمد عملت العمليه الثانية بنجاح والله لايوريكم مكروه في من تحبون يا أغلا وأحلى جمهور".

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تفاعل الجمهور وعدد كبير من المشاهير مع تغريدته من بينهم الفنان عبدالله الرويشد، والملحن محمود الخيام، والفنان السعودي عايض يوسف وغيرهم من النجوم الذين سارعوا للإطمئنان على صحته والتهنئة على نجاح العملية وتمنوا له أن يستعيد صحته.

 

 المصدر - لها 

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