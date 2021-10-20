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الأربعاء، 20-10-2021 01:25 م

راشد الماجد يتكفل بدراسة نيشان للماجستير في سويسرا - فيديو

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الوكيل الإخباري - أعلن الإعلامي اللبناني نيشان أن النجم السعودي راشد الماجد تكفل بأقساط دراسته للماجستير في سويسرا في العام 2011.

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كلام نيشان جاء من خلال مقتطفات من برنامج "جلسة عمر" الذي يقدمه نيشان على قناة mbc والذي سيتضيف فيه نيشان الفنان راشد الماجد.

وقال نيشان موجها كلامه لـ "راشد الماجد": " بدي خبرك" ليرد راشد: "طفوا الكاميرا".


وتابع نيشان: "سر للناس وليس لك وكنت قد قررت أن أخبره للناس عندما نلتقي بلقاء".

 

وأضاف نيشان: "في العام 2011 أخذت إجازة من mbc من أجل الحصول على إجازة ثانية في الماجستير من سويسرا وفي هذه الأثناء اتصلت براشد الماجد وقلت له أني مسافر للجامعة في سويسرا وسألني لماذا انا ذاهب وأخبرته أني أريد أن أحصل على ماجستير في فلسفة الاتصال والتواصل".

وأوضح نيشان أنه أخبر راشد حينها ان "قسط الجامعة مرتفع جداً كحديث بين أخين وصديقين وقلت له حينها أنه على الرغم من ارتفاع القسط سأقوم بدراسة الماجستير" وقالي حينها:" روح ادرس وذاكر صح".

وأضاف نيشان: "بعدها بأسبوعين سافرت إلى جنيف وذهبت لأدفع قسط الجامعة فقالوا لي أنه مدفوع واستغربت حينها لأني أنا المسؤول وبعدها بأسبوع تلقيت اتصالاً من رقم خاص وكان راشد الماجد وسألني كيف حالك وعندها عرفت أنه من دفع القسط".

وأكمل نيشان: "ادرس عني وعنك وسألني كم أعلى علامة قلت له عشرة على عشرة وأنا تخرجت بمعدل أربعة على أربعة، واليوم أتى الوقت لأقول أنا ممتن لدعمك لأنك تدعم بهدف النجاح وهذا الأمر أحببت أن أشاركه مع ملايين المتابعين بكل تقدير وامتنان".

 

 

 

المصدر - سيدتي 

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