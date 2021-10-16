السبت 16-10-2021
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السبت، 16-10-2021 11:30 ص

راشد الماجد يتكلم عن معدل ذكائه الفني مع الاعلامي نيشان - فيديو

الفنان-راشد-الماجد


الوكيل الإخباري - حل الفنان السعودي راشد الماجد ضيف في برنامج جلسة عمر" مع الإعلامي اللبناني نيشان على قناة Mbc1، وصدم المتابعين بحديثه عن لحظات فشل وإحباط رافقته في مشواره الفني، وأكد أنه أمر طبيعي يشعر به كل فنان، غير أن يعتبر نفسه محظوظاً تبعاً لأنه بدأ مشواره الفني وهو صغير، كذلك بسبب رضى والديه.

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وقال راشد مازحاً أنه غير الغناء لديه هواية الأكل، وأن البعض يقترحون عليه أن يقوم بعملية شفط.

 

وحول معدل ذكائه الفني، رد راشد بخفة دم: "عشرة، أو نقول عشرة إلا تكة وخلي التكة عشان العين".

 

 

 

المصدر - الفن 

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