راشد الماجد يطلق ألبومه الجديد "استحالة"

الوكيل الإخباري- بعد طول انتظار، طرح الفنان راشد الماجد أول 4 أغاني من الألبوم الذي يحمل اسم "استحالة".

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وجاءت أولى أغاني الألبوم الجديد لراشد الماجد "كما يلي" على مقام الغلا، وتبعتها "مدي بساطي" التي اختار فيها الماجد كلمات الشاعر نزار قباني، وأغنية "أحد يدور لك خطأ"، و"استحالة" التي تحمل كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن.

ويتضمن ألبوم الفنان راشد الماجد الجديد "استحالة" ما بين 11 إلى 13 أغنية، جميعها من ألحان الموسيقار د. طلال، وتم كتابة كلمات الأغاني بواسطة عدد من الشعراء البارزين، منهم: الأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن في أكثر من أغنية، والأمير خالد الفيصل، وأحمد علوي وآخرون. ويشار إلى أن آخر ألبومات راشد الماجد "مصيبة" الذي تم طرحه في عام 2013، ضم 15 أغنية، من بينها "قربي"، "ماجاني نوم"، "يقول راشد"، "البايع"، "تحسب إنك"، "تذكرين"، "زودتها"، وغيرهم.



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