راغب علامة: حضّرت أغنية لزفاف الأمير الحسين وسأغنيها غداً - فيديو

الوكيل الإخباري- كشف الفنان اللبناني راغب علامة، عن تحضّيره لأغنية خاصة بحفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والآنسة رجوة آل السيف سيغنيها غدا لاول مرة في حفل النجوم في ستاد عمان .



وقال النجم اللبناني إن الاغنية من كلمات وألحان الشاعر فارس إسكندر وتوزيع فارس مسعد، قائلا: “سيتم إرسالها للملك عبدالله والملكة رانيا ليتسنى لهما سماعها قبل حفل الزفاف”.



وأعرب علامة عن سعادته بالمشاركة في الحفل الجماهيري الذي سيقام غداً في العاصمة الأردنية عمّان احتفاء بزفاف ولي العهد ، مؤكدا في حديث خاص لـ”فوشيا”، أنه يكن كل الحب والاحترام لجلالة الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا، معلقا: “مشاركتي هي للتعبير عن محبتي الخاصة لهم، ورغبتي بتقديم التبريكات على طريقتي، علاقتي بالأردن وشعبه والعائلة الملكية علاقة مميزة تعود لسنوات”.

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