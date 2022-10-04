راغب علامة ضيف اولى حلقات برنامج الفنانة انغام - صور

الوكيل الإخباري - يحل راغب علامة ضيفًا على أولى حلقات برنامج "أنغام"، الذي تقدمه أنغام على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة المقبلين، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، كما يذاع البرنامج عبر قناة دبي يوم الخميس الساعة 10:30 مساء.

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ويستعرض راغب علامة مسيرته الغنائية الممتدة لسنوات طويلة، والعديد من المواقف التي واجهها في حياته، بالإضافة لعلاقته بنجوم العالم العربي.



كما يقدّم عددًا من أشهر أغنياته بتوزيع جديد بطريقة الـ unplugged music، بالإضافة لمشاركته الغناء مع أنغام خلال الحلقة.















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