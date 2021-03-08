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الإثنين، 08-03-2021 02:25 م

راغب علامة يكشف ما حدث داخل منزله أثناء انفجار مرفأ بيروت.. فيديو

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الوكيل الاخباري - كشف الفنان اللبناني، راغب علامة، عن شعوره المبالغ فيه بالسعادة، يوم وقوع حادث انفجار مرفأ بيروت، يوم الرابع من أغسطس/ آب 2020.

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وقال راغب علامة، خلال لقائه بالإعلامية سمر يسري في برنامج "يوم ليك" الذي تقدمه على قناة "الحياة"، إن "يوم وقوع الانفجار، كان عائدا لتوه من المطار، وعلم أن موقع الانفجار الذي ظن في البداية أنه حادث اغتيال، قد وقع في نفس مكان بيته، ووقتها لم يكن يعلم مكان ابنه خالد".


وتابع أنه "مر بأسوأ 10 دقائق في حياته، بينما يترقب ظهور ابنه خالد، الذي ظهر بعدها وطمأنه على صحته، لدرجة أنه عندما وصل لمنزله ووجده بهذا التضرر والدمار، لم يعر هذه الكارثة اهتمامًا مقابل سلامة ابنه".


وأكد راغب علامة، أنه "عندما رأى المنزل وما أصابه صار يضحك مدركا قيمة سلامة أبنائه"، قائلا: "اتدمر البيت برجع عمره المهم ابني بخير".

 

يذكر أن حادث انفجار مرفأ بيروت وقع مساء يوم 4 أغسطس/ آب 2020، وخلف أكثر من 200 وفاة و6500 مصاب و300 ألف نازح إلى جانب خسائر تقدر قيمتها بـ15 مليار دولار في العاصمة اللبنانية.



سبوتنيك

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