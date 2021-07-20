راغب علامة يوجه رسالة في عيد الأضحى - صورة

الوكيل الإخباري - وجّه الفنان اللبناني راغب علامة رسالة أمل في عيد الأضحى وذلك في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.

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فكتب راغب عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي:"مهما طال الليل، رح ترجع تشرق شمس الحقّ والأمل، ونرجع نفرح من جديد ونعيش الحياة بـحبّوبفرحة عيد. ينعاد على جميع الحبايب بالخير والصحّة والطمأنينة والأمان.".



وتمنى راغب أضحى مبارك للجميع.



راغب كان قد طرح أغنية جديدة بعنوان "يا شعب زايد"، مقدماً إياها لقادة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها.



ونشر مقطعاً من الأغنية في حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي معلّقاً: "إنها إمارات المحبة إنها إمارات التسامح والتطور والسلام، ‏هذا بعض مما في قلبي تجاه شعب زايد الحبيب وقادة الإمارات الكبار".



وكان لافتاً تعاون راغب في هذه الأغنية مع الفنان الإماراتي فايز السعيد.





المصدر - الفن



