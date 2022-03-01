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الثلاثاء، 01-03-2022 02:21 م

رامز جلال: ابني أول من سيشاركني تجربتي في بوليفارد

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الوكيل الإخباري - سنوات طويلة ويظل رامز جلال رقم واحد في برامج المقالب، ما جعل فكرة تقديم مشروع ضخم يحمل اسمه في بوليفارد رياض سيتي تستحق التجربة، ومن خلال نواعم نكشف عن كواليس خاصة بهذا المشروع الأول من نوعه.

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ابني الأول
على هامش حضور افتتاح تجربة رامز في بوليفارد رياض سيتي، أكد رامز جلال أنه بمجرد إنهائه تصوير حلقات برنامجه الجديد لرمضان القادم سيحضر ابنه ليخوض التجربة التي قدمها رامز على مدار سنوات طويلة، على أن يمهده للتجربة أولا حتى لا يُصاب بالرعب.

 

رسالة شكر
ووجه رامز جلال رسالة شكر لكل القائمين على المشروع؛ خاصة أنه نُفذ بنحو أفضل مما تخيل.
إلى ذلك، نفى رامز أن يكون برنامجه الجديد في الرياض رافضاً الكشف عن مكان تصوير حلقات برنامجه الجديد.
جدير بالذكر أن "تجربة رامز" بدأت الأسبوع الماضي ضمن برنامج بوليفارد رياض سيتي الترفيهي للجمهور في الرياض؛ وهي تجربة الأولى من نوعها لمحاكاة مقالب رامز الشهيرة مع نجوم العالم العربي التي قدمها خلال برامجه الشهيرة خلال السنوات الماضية.

 

نواعم 

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