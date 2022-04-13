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الأربعاء، 13-04-2022 04:24 م

رامز جلال لياسمين صبري: صاروخ أنثوي عابر للقارات

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الوكيل الإخباري - رغم الخلاف الشديد الذي وقع بين ياسمين صبري ورامز جلال عقب وقوعها ضحية مقلبه رامز مجنون رسمي منذ عامين، إلا أنها وقعت ضحية رامز للمرة الثانية في الحلقة الثانية من برنامج المقالب رامز موفي ستار.

جاء ذلك بسبب حلمها الوصول إلى العالمية مع نجم أفلام الحركة فاندام، وتخلى رامز عن مقدمته الساخرة واكتفى بتقديم عبارات للغزل في جمال ياسمين، وعلق مرة واحدة على تمتعها بثروة زوجها، كما سخر مرة واحدة من فشلها في حفظ حوار المشهد الأول.

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رامز بدلا من المقدمة المعتادة لإهانة النجوم والسخرية منهم استقبل ياسمين صبري قائلا: فخر الإنتاج المصري انزل يا وحش الوحش.. صاروخ أنثوي عابر للقارات، يخرب بيتك خلصتِ كل كتاب الأنوثة دا خدت الدلع وقفلت الباب وراها.


وعلق النجم العالمى فاندام على وصف رامز جلال لياسمين صبري، قائلا: "أيوووه".
وتابع رامز جلال عن ياسمين صبري في الحلقة: نجمة من العيار الثقيل، في الجمال ملقهاش مثيل، تجمع بين دلع سعاد حسني، على جسم هند رستم على شراسة سهير رمزي، عارفة قيمة نفسها ومقدرة تقل اسمها، قليلة الظهور وشحيحة الطلة، نادرة التواجد و متشرنقة كدودة القز.

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