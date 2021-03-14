الأحد 14-03-2021
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الأحد، 14-03-2021 10:44 ص

رامز جلال مهدد بعدم الظهور ببرنامج المقالب في رمضان

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الوكيل الاخباري - رفضت نقابة الإعلاميين التظلم الذي تقدم به رامز جلال، مقدم برامج المقالب في رمضان، مؤكدة أنه لم يقنن وضعه حتى الآن ولم يتقدم للحصول على عضوية النقابة أو تصريح مزاولة المهنة.

وكان رامز جلال، قد تقدم بالتماس على القرار الذي كانت قد أصدرته النقابة في شهر رمضان الماضي بمنع ظهوره، حينما كان يقدم برنامج "رامز مجنون رسمي"، لافتا إلى أن النقابة رفضت هذا الالتماس، وبالتالي لا يحق له الظهور في شهر رمضان المقبل حتى تقنين وضعه.

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وكان محامي رامز قد أكد أن ما يقدمه رامز لا يعد برنامجاً كالبرامج الحوارية التي تخضع لقوانين نقابة الإعلاميين، لكن النقابة قررت في رمضان الماضي، منع ظهور رامز جلال في أي وسيلة إعلامية، وتبيّن أنّه غير مقيد أو حاصل على تصريح لمزاولة مهنة الإعلام.


وأوضحت النقابة، أن رامز جلال يمارس نشاطاً إعلاميا كمقدم برنامج عبر فضائية mbc، وهي موجهة للمجتمع المصري، وتحمل اسم الدولة المصرية، وبالبحث عما إذا كان المذكور مقيداً بنقابة الإعلاميين أو حاصل على تصريح بمزاولة المهنة، تبيّن أنّه غير مقيد أو حاصل على تصريح مزاولة.

بهذا القرار يصبح رامز جلال مهدداً بعدم الظهور في رمضان القادم حال عدم تقنينه أوضاعه في نقابة الإعلاميين، والتي يمكن أن تتخذ ضده إجراء قانونياً يصل إلى الحبس.

 

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