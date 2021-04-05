رامز جلال يثير الجدل بشكله في برنامجه الرمضاني.. صورة

الوكيل الاخباري - طرح الفنان المصري رامز جلال بوستر برنامجه الجديد للمقالب الذي يقدمه في رمضان 2021.

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وحرص رامز على إخفاء أي تفاصيل تخص البرنامج، حيث لم يظهر وجهه ولم يضع على الأفيش اسم البرنامج بل ظهر لون شعره الطويل الأحمر، وأحدث ضجة بطريقة تصفيف وربط شعره.



واكتفى رامز بوضع كلمة قريباً على الأفيش مع التعليق على البوستر بقوله: "بسم الله توكلنا على الله واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله المستعان وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر، قريباً إن شاء الله رمضان 2021 رامز جلال".

لها