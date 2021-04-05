الإثنين 05-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

اجتماع في رئاسة الوزراء لبحث ملفات هامة تتعلق برمضان

وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن موقوفين إداريين خلال أيام

أمانة عمان تغلق 16 منشأة بعمان

3.533 مليار دينار العائد من ضريبة المبيعات العام الماضي

الطفلة تولين البريحي في ذمة الله

الأمن : تأجيل أقساط السلف للعسكريين

ترقب شعبي لآلية جديدة بشأن الحظر الشامل

لقاح بقطرات للأنف.. خبير أوبئة يزف بشرى نهاية كورونا

نموذج تطعيم خاص للمرضى - رابط

السياحة: إغلاق 12 منشأة وإنذار ومخالفة 39 أخرى

الإثنين، 05-04-2021 11:37 ص

رامز جلال يثير الجدل بشكله في برنامجه الرمضاني.. صورة

4b09c59cec7a4d919af08bd77206f1c5c1754fdf


الوكيل الاخباري - طرح الفنان المصري رامز جلال بوستر برنامجه الجديد للمقالب الذي يقدمه في رمضان 2021.

اضافة اعلان

وحرص رامز على إخفاء أي تفاصيل تخص البرنامج، حيث لم يظهر وجهه ولم يضع على الأفيش اسم البرنامج بل ظهر لون شعره الطويل الأحمر، وأحدث ضجة بطريقة تصفيف وربط شعره.

واكتفى رامز بوضع كلمة قريباً على الأفيش مع التعليق على البوستر بقوله: "بسم الله توكلنا على الله واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله المستعان وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر، قريباً إن شاء الله رمضان 2021 رامز جلال".

 


لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6417711-2083285051

وائل كفوري​ يشارك في دراما رمضان 2021!.. شاهد

maxresdefault

كشف سر عن المشهد الأخير للفنان الراحل خالد تاجا قبل وفاته!.. شاهد

328202_0

ضجة كبيرة بسبب مسلسل سيعرض في رمضان 2021.. إيقاف التصوير وتشكيل لجنة لمراجعته!

984077

حالة صحية صعبة لزوجة الفنان أحمد أمين بعد إصابتها بكورونا

image

الشرطة المصرية تغلق مقهى يملكه الفنان حسن شاكوش بالشمع الأحمر

70246Image1-775x445_d

الظهور الأول للفنانة فخرية خميس بعد علاجها بالكيماوي.. صورة

أخبار متعلقة
14251413861617350207

كلمات مؤثرة وانهيار رضوى الشربيني في أول ظهور لها بعد وفاة والدتها.. فيديو

9cd7ac6fbfce9c203685df390e10e62c

تداول فيديو مسرّب من برنامج رامز جلال.. شاهد

1030785113_0_141_1580_995_1000x541_80_0_0_f173ee50cdcf224841ae9da641796a15

الكشف عن تفاصيل مقلب رامز جلال في رمضان القادم

7946091-562399336

كواليس جديدة حول برنامج مقالب رامز جلال في رمضان.. شاهد

czo1NzoiaHR0cHM6Ly9pbWFnZXMuYWx3YXRhbnZvaWNlLmNvbS9uZXdzL2xhcmdlLzk5OTkxMDY0NTQuanBnIjs=

رامز جلال مهدد بعدم الظهور ببرنامج المقالب في رمضان

1040570222_0_0_2048_1107_1000x541_80_0_0_78bbd103fda3b385336a660a750ef872

فنان مصري يكشف تفاصيل برنامج رامز جلال في رمضان وطالب بحذف حلقته.. شاهد