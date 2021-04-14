رامز جلال يسخر من أحمد سعد بعد حلقة 'رامز طار عقله'.. شاهد

الوكيل الاخباري - سخر الفنان المصري رامز جلال عن طريق المزاح من مواطنه الفنان أحمد سعد. وجاء هذا من خلال صورة التقطت لهما ولفريق عمل برنامج "رامز عقله طار" ونشرها على حسابه الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام".

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وظهر فيها وهو يقف إلى جانب أعضاء الفريق والضيف رافعاً أصابع على شكل إشارة النصر خلف رأس أحمد سعد. وأضاف إليها صورة أخرى من طفولته بدا فيها وهو يرفع الإشارة نفسها فوق رأس أحد أصدقائه.

كذلك سخر رامز لاحقاً من شعره الذي صبغ الجزء المتبقي منه أعلى رأسه باللونين الأحمر والأخضر. ولهذا نشر صورة له على حسابه الخاص في التطبيق مع التعليق: "كان فاضلي اللون الأصفر وشعري يقلب إشارة مرور".





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