الإثنين 07-03-2022
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الإثنين، 07-03-2022 12:40 م

رامز جلال يعرض مبلغا خياليا على هذه الشخصية مقابل الظهور معه بالبرنامج

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الوكيل الإخباري - أكد مقدم البرامج الرياضية المصري محمد شبانة في أحدث حلقات برنامجه، أن الفنان ومقدم البرامج المصري رامز جلال عرض مبلغاً وصفه بالـ"خيالي"، على المدير الفني للمنتخب المصري كارلوس كيروش، من أجل الظهور معه في برنامج المقالب الخاص فيه في شهر رمضان المقبل.

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والمبلغ بحسب محمد شبانة وصل إلى ثمانية ملايين جنيه، مقابل أن يكون ضحية برنامجه، إلا أن كارلوس كيروش رفض عرض رامز جلال، وأوضح السبب بأنه يحتاج للتركيز مع المنتخب في هذه الفترة. كما أوضح شبّانة أن كارلوس يعتبر الظهور في برنامج المقالب هو استهزاء بمشاعر الناس.

 

الفن 

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