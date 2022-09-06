الأربعاء 07-09-2022
الوكيل الاخباري

الملك يزور مؤسسة إعمار السلط ويتفقد مشروعين رياديين بالمدينة

الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين تنفذ يوما طبيا بمقرها الرئيس

أوقاف الأغوار الشمالية تُكرم أوائل المراكز الصيفية القرآنية

راصد جوي : المملكة على موعد مع الامطار في هذا الموعد

حرباء السياسية أحدثهن .. 14 سيدة يحكمن أوروبا - أسماء

الامن العام : وفاة مواطن على خلفية مشاجرة بإربد

وفاة شخص بحادث سير قرب دوار الداخلية

معركة قانون حقوق الطفل الحقيقية

إنقطاع جزئي في الخدمات المقدمة من مركز البيانات الحكومي

إغلاق طريق العقبة باتجاه عمان بعد تدهور صهريج

الثلاثاء، 06-09-2022 04:42 م

رامى جمال يحيى حفلا غنائيا غدا في مصر

640x480


الوكيل الإخباري-يحيى المطرب رامى جمال حفلا غنائيا غدا بفندق جولدن جويل بالإسكندرية وكتب على حسابه بتطبيق انستجرام :" اسكندرية معادنا بكرة ان شاء الله ". 

اضافة اعلان

ومن ناحية اخرى نشر الفنان رامي جمال، فيديو، بصحبة “المطرب النقاش” عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”.


وقال رامي جمال، من خلال الفيديو،: “عشان الناس اللي فاكرة اني بضيع وقت، أنا مع أحمد وقعدنا مع ناس مهمة كتير واستنوا أغنيتين، واحدة لينا مع بعض، وواحدة أحمد هيغنيها لوحده”.

 

يذكر أن الفنان رامي جمال كشف عن سبب مقابلته لـ أحمد سالم “المطرب النقاش”، الذي تصدر تريند السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

 

صدى البلد

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
emarat-news_2022-01-25_13-48-25_450404

أصالة تكشف موعد طرح آخر أغنيات ألبوم "شايفة فيك"

421504Image1

شيرين عبد الوهاب تمثل امام القضاء وتطورات جديدة في خلافها مع حسام حبيب

97125

المخرجة رشا شربتجي توجه رسالة للطلاب المتخرجين تمثيل

8241669_1662479860

صلاح الكردي يطرح أغنيته الجديدة

new08

أنغام تشارك صورة جديدة برفقة ابنها

image

نادين نسيب نجيم تثير التكهنات حول ارتباطها بصورة جديدة

أخبار متعلقة
15-08-22-561750475

محمد فؤاد يحيي حفلا في مصر 2 أيلول المقبل

جوني ديب 2020

جوني ديب يطل بملابس الفضاء ويؤكد حاجته للعمل -فيديو

777777777777777777

تامر حسني يشارك صوراً من حفله الأخير في جدة

640x480

بعد انتقاده .. رامي جمال يعلق على دعمه لشاب مصري موهوب بصوته -فيديو

176-151157-amber-heard-johnny-depp-career_700x400

تفاوض مع جوني ديب لارتداء زي شخصية غريبة في حفل جوائز عالمي .. صورة

8429031_1626948650

صابر الرباعي يحيي حفلاً إستثنائياً في مهرجان قرطاج