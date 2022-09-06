رامى جمال يحيى حفلا غنائيا غدا في مصر

الوكيل الإخباري-يحيى المطرب رامى جمال حفلا غنائيا غدا بفندق جولدن جويل بالإسكندرية وكتب على حسابه بتطبيق انستجرام :" اسكندرية معادنا بكرة ان شاء الله ".





اضافة اعلان

ومن ناحية اخرى نشر الفنان رامي جمال، فيديو، بصحبة “المطرب النقاش” عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”.



وقال رامي جمال، من خلال الفيديو،: “عشان الناس اللي فاكرة اني بضيع وقت، أنا مع أحمد وقعدنا مع ناس مهمة كتير واستنوا أغنيتين، واحدة لينا مع بعض، وواحدة أحمد هيغنيها لوحده”.

يذكر أن الفنان رامي جمال كشف عن سبب مقابلته لـ أحمد سالم “المطرب النقاش”، الذي تصدر تريند السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

صدى البلد