رامي إمام يتحدث عن حالة "الزعيم" الصحية... هذا ما كشفه !

الوكيل الإخباري- كشف المخرج رامي إمام عقب إدلائه بصوته في انتخابات نقابة المهن التمثيلية، بمقر النقابة بشارع البحر الأعظم، أن والده الفنان الكبير عادل إمام في حالة صحية جيدة، وأن الأخبار التي تخرج عن صحته كل فترة صارت روتيناً بالنسبة لنا، ولا نعيرها أي اهتمام.

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وعن عودة والده للشاشة مرة أخرى قال رامي إن يدرس حالياً عدة أعمال ويبحث من بينها عن عمل يمكن أن يعود به إلى الساحة من جديد.



وتداول خلال الفترة الماضية أن الزعيم يحضر منذ فترة لفيلم يعود به للسينما، يحمل اسم "الواد وأبوه"، ويجمعه بابنه الفنان محمد إمام، والعمل من إخراج نجله الآخر رامي إمام.



ورغم تأكيدات المنتج عصام إمام، بدء التجهيزات الأخيرة للفيلم الذي كان مقرراً أن يعود به الزعيم إلى السينما بعد غياب لأكثر من 13 سنوات، إلا أن الفيلم، أصبح مشروعاً مؤجلاً في الخطة الفنية لمحمد إمام، وذلك بعدما أعلن، مؤخراً، عن تحضيراته لفيلم جديد يحمل اسم "أبو نسب"، وسينطلق تصويره خلال أيام.





لها