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الثلاثاء، 05-10-2021 11:05 ص

رامي جمال أول مستفيد من انهيار السوشيال ميديا - فيديو

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الوكيل الإخباري - الحكمة القديمة "مصائب قوم عند قوم فوائد"، تنطبق على المطرب رامي جمال، الذي بادر باستغلال انهيار تطبيقات السوشيال ميديا عدا تويتر واليوتيوب، لطرح أغنيته الجديدة خليكي، وحقق عدد مشاهدات غير مسبوق، إضافة لتفاعل كبير من النجوم والجمهور، الذين اعتبروا طرح الأغنية في هذا التوقيت مغامرة كبيرة ولكن نجاحها مضمون.

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رامي جمال أطلق الأغنية عبر موقع اليوتيوب بعد دقائق قليلة من انقطاع خدمات السوشيال ميديا، وبدا حملة الترويج عبر حسابه بموقع تويتر وغرد قائلا: في الوقت اللي كل المواقع مش شغاله اسمعوا اغنيتي الجديدة وقولوا رأيكم.

 

وخلال ساعة واحدة حققت أغنية "خليكي" نسب مشاهدات عالية تقترب من الـ100 ألف مشاهدة، والأغنية من كلمات أحمد تبارك، وألحان غريب، وتوزيع سام، وميكس وماستر ماهر صلاح.

 

وعلق رامي على نجاح الكليب موجها الشكر إلى منصة تويتر قائلا: مش عاوزين ننسي جمايل تويتر علينا الفتره اللي فاتت شكرا اني لقيتلك ميزه.


وسبق أن كشف رامي جمال عن مفاجأة جديدة وهي عودته للتعاون فنيا مع النجم محمد حماقي بعد غياب استمر 11 عاما، مؤكدا أن العمل القادم سيتجاوز كل ما حققاه من نجاحات سابقة لهما.

 

المصدر - سيدتي

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