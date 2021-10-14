رامي جمال يتوجه برسالة جديدة لزوجته - صورة

الوكيل الإخباري - توجه الفنان المصري رامي جمال رسالة جديدة لزوجته في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، بعد الجدل التي أثارته الرسالة السابقة بعيد ميلادها والتي إعتبرها الجمهور يمثابة إساءة لها.



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وكتب رامي يمنشور الجديد: "آسف لو اتضايقتي يوم عيد ميلادك مني بشكل مباشر أو غير مباشر، أصابني عدم التوفيق في استخدام كلام وهزار اعتبروه البعض استهزاء أو انتقاص من أهم شخص فى حياتي رغم إني عارف وواثق فى تفكيرك وطبيعة حياتنا اللي بمميزاتها وعيوبها قررت إنها تكون مش للعلن".

وأضاف جمال: "الآراء السلبية اللي شفتها واللي إنتي شفتيها لمجرد محاولتك إثبات إن كلامي عنك هو أصلا بوست ليكي قبل البوست بتاعي جدعنة منك غير مستغربة للأسف قوبلت بأنك شفتي فعلا كلام من البعض يضايق وبما اننا عايشين مع ناس ف انا بعتذرلك عن اللي حستيه بسبب هزار عارف انك قابلاه بس من حب ربنا فيكي ومن سوء التوفيق ليا إن الناس شافته إهانة وقررت تدافع عنك".







المصدر - الفن