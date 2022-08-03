رامي جمال يعلن موعد حفلته الجديدة

الوكيل الإخباري-شارك الفنان رامي جمال متابعيه برومو حفلته الجديدة في جدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

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وكتب: ميعادنا يوم ٢٤ إن شاء الله الوعد جدع وكل الأغاني اللي طلبتوها من القديم هتتغني وبقيت الحاجات اللي بتحبوها 😎"

يذكر أنه قد الغى رامي جمال حفله الأخير بجولف بورتو مارينا بعد خلافاته مع منظم الحفلات وليد منصور بسبب المقابل المادي، وأعتذر رامي لجمهوره على الحفل قائلا: اعتذارا إلى الجمهور، مؤكدا أنه حضر في تمام الساعة التاسعة والنصف إلى مكان إقامة الحفل، إلا أنه وجد مشاكل في التنظيم، بالإضافة إلى محاولة النصب عليه ماديا، وأنه لديه التزامات مادية تجاه أعضاء فرقته.