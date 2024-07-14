رامي جمال يكشف معاناته مع "البهاق".. وزواجه في أسبوع

الوكيل الإخباري- ظهر الفنان المصري رامي جمال في برنامج "معكم منى الشاذلي"، وتحدث عن تجربته في مواجهة إصابته بمرض البهاق، وكيف استطاع تقبل ما جرى، خاصة بعد أن تحدث البعض عن نهايته الفنية عقب إصابته بالمرض.

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وقال رامي جمال: "بقيت عامين أخفي إصابتي بمرض البهاق، كنت حزيناً واكتشفت أن التوتر والقلق يزيدان الأمر سوءاً، وكان البعض يعاملني بطريقة جارحة، الجهل هو جهل الإحساس".



وحكى النجم المصري عن مواقف تعرض لها وأزعجته، وقال: "كان حتى البعض من أصدقائي يتجنب السلام علي، وإن فعلوا يقلقون من أنه مرض معدٍ، ورغم أن البهاق ليس معدياً لكني تعرضت لذلك كثيراً، حتى أن أحد الزملاء في المهنة، وهو شخص معروف جداً، قال لي: إن لم تستطع حل المشكلة ابحث عن عمل آخر".



وأكد رامي وزوجته ناريمان تعرضهما لمواقف سلبية جداً وبشكل متكرر، وروى كيف أدى به ذلك لقرار الاعتزال، فقال: "آخر موقف تعرضت له حين أردت السلام على أحدهم، وتجنب ذلك بسرعة، وادعى الانشغال بربط حذائه. كتبت ليلاً على حسابي أني سأعتزل بسبب هذا البهاق، كون الأمر غير مقبول بالنسبة للكثيرين، ودخلت ليلتها لأنام، لتوقظني زوجتي عند الفجر، لتريني المفاجأة".



"لم أعد أهتم"

ولم يتوقع رامي جمال أن يجد هذا الكم من التفاعل، وأضاف: "كل الوطن العربي، حتى من لا أعرف، والبعض بحث عن رقمي، ونشروا دعمهم لي، ووفروا لي دعماً نفسياً، ووجدت حباً كبيراً". ورغم أنه أكد أن عدد من جرحوه بسبب البهاق كانوا قلة، فإن تأثيرهم في وقت معاناته الأكثر حرجاً كان كبيراً، لكن الوضع أصبح أفضل بكثير أخيراً بعد أن وجد محبة الناس.



وقال: "اتصل بي أمير كرارة وأخبرني عن إبرة تعالج البهاق كل أسبوعين، لكني قلت أني لم أعد أهتم بالبهاق، ولا أحتاج حتى للمحاولة لإزالته".



حب وزواج في أسبوع

وروى الفنان قصة تعرفه على زوجته ناريمان، وكيف بدأت علاقة الحب بينهما، موضحاً أنها قصة غريبة، ومن الصعب تكرارها. إذ التقى بزوجته لأول مرة في إطار عمل، وبعد 7 أيام تزوجها، وقال: "جاءت ناريمان تريد لحناً لتغني، وحين ذهبت بقيت مستيقظاً حتى الفجر، أحببت طريقتها في الحديث لدرجة غريبة، وأردت أن أعترف لها بإعجابي نفس اليوم".



وقالت ناريمان: "اعتقدت في البداية أنه طيش شباب، ولمح لي وقلت له نحن نعمل على لحن، وأنا كنت معجبة بعمله جداً، وكان كل ما يلحنه ينجح، أردت العمل معه". لكن الثنائي أكد أنهما تزوجا في أسبوع واحد في النهاية.

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