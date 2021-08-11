رامي رضوان يحسم الجدل حول إبلاغ دلال عبد العزيز بوفاة سمير غانم

الوكيل الإخباري - نفى الإعلامي المصري رامي رضوان، ما نشرته صحيفة عربية، حول تدهور حالة الفنانة دلال عبد العزيز قبل رحيلها، بسبب علمها بوفاة ورحيل سمير غانم.

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وأوضح أن هذا الأمر عار تماما من الصحة، قائلا: "ده فتي.. زي الفتي اللي كان معمول بعد وفاة سمير غانم على طول، إن صحتها تدهورت وامتنعت عن تناول الطعام حزنًا على وفاة زوجها، ده برضوا فتي".



وأضاف رضوان، خلال تقديمه برنامج "مساء دي إم سي"، الذي يعرض على شاشة "دي إم سي"، أنه يريد توجيه كل الشكر والتقدير لكلًا من السادة المسؤولين من رؤساء وملوك وأمراء في مصر والوطن العربي سواء سابقين أو حاليين بعدما تقدموا بالمواساة والعزاء لأسرة الفنانين سمير غانم ودلال عبد العزيز، " بنشكرهم و بنشكر الناس جدا".



وتابع: "الناس متأثرة بشكل كبير جدًا بوفاة سمير غانم ودلال عبد العزيز، وكأن حد من أسرتهم غالي عليهم فقدوه، بشكر كل الناس على الدعم الكبير اللي كان مؤثر جدًا، حُب الناس على الأرض أو السوشيال ميديا طمنا أنهم في منزلة كبيرة في الجنة، هذا الحب الجارف من ملايين جوه مصر وخارج مصر، يارب يكون رضا من الله عليهم، عشان يعبروا بها عن المواساة والحب والتقدير لنجمين كبار جدًا لهم بصمة في كل بيت في مصر وكل الوطن العربي".



تجدر الإشارة إلى أن الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، البالغة من العمر 61 عاما، توفيت يوم السبت، بعد أن أصيبت بفيروس كورونا أواخر شهر أبريل الماضي، ونقلت لمستشفى في التجمع الخامس، بينما نقل زوجها الراحل الفنان سمير غانم لمستشفى آخر في المهندسي، قبل أن يرحل متأثرا بإصابته بالفطر الأسود.

روسيا اليوم