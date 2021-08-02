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الإثنين، 02-08-2021 10:56 ص

رامي رضوان يكشف حقيقة احتياج دلال عبد العزيز لزراعة رئة

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الوكيل الاخباري - رد الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، يوم الأحد، على الأنباء المتداولة بشأن حاجة الفنانة دلال عبد العزيز لزراعة رئة.

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وقال رضوان، إن هذه المعلومات غير دقيقة ولا صحة لها. موضحا أن الوضع الصحي للفنانة دلال عبد العزيز صعب.

وأكد رضوان وفقا لموقع "أخبار اليوم" في وقت سابق ردا على شائعة وفاة دلال عبد العزيز، أنه لا يستطيع القول إن هناك تحسنا في حالتها "فكل يوم تظهر مفاجأة والموضوع شديد الصعوبة".


ونفت أسرة دلال عبد العزيز، يوم السبت الماضي، شائعة وفاتها، وقالت إنها مازالت في المستشفى وحالتها مستقرة.


وأصيبت الفنانة دلال عبد بفيروس كورونا، بعد الانتهاء من تصويرها مسلسلها الرمضاني "ملوك الجدعنة"، من بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان، فيما توفي زوجها الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بالفيروس، وشيعت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وشارك فيها عدد كبير من النجوم، بينهم يسرا وإلهام شاهين.

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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