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الأربعاء، 06-07-2022 02:18 م

رامي صبري يرفض الإساءة لـ عمرو دياب رغم الانتقادات

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الوكيل الإخباري - علق الفنان المصري رامي صبري على احدى المنشورات التي شاركها الجمهور، المحب له، دفاعاً عنه بسبب الانتقادات التي طالته بأنه يقلد الفنان عمرو دياب.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة مشتركة، يظهر فيها كل من عمرو دياب ورامي صبري، وكُتب على صورة رامي "الأصلي"، وعلى صورة عمرو "التقليد"، فقام رامي صبري بالتعليق عليه، واستنكر كتابة هكذا أشياء، باعتبارها تسيئ لـ عمرو دياب، وله شخصياً، وقال: "معلش يا شباب... البوست ده عيب في حقي قبل ما يكون عيب في حق الفنان الكبير عمرو دياب، من فضلكم بلاش النوعية دي من البوستات. أنا عارف أنكم بتدافعوا عني والله بس مينفعش نتكلم كده على فنان مصري كبير كلنا اتعلّمنا منه وقيمة كبيرة جداً فبلاش الكلام ده".

 

وبدأت القصة عندما روج صبري لأغنيته على صفحته الخاصة، كاتبا: "انتي في الشتا . باريس اوروبا". وكان ذلك بعد إعلان عمرو دياب لاغنيته الجديدة والتي تحمل اسم "باريس".


الجدير ذكره انها ليست المرة الاولى التي يتهم بها متابعي عمرو دياب، رامي صبري بتقليده.

 

الفن 

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