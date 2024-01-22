رامي صبري يطرح كليب أغنية 'بين الحيطان' - فيديو

الوكيل الإخباري - طرح النجم رامي صبري منذ قليل فيديو كليب أحدث أعماله الغنائية بعنوان "بين الحيطان" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.
"بين الحيطان" إحدى أغنيات ألبوم رامي صبري الجديد الذي يحمل اسم "النهايات أخلاق" وتولى إخراج الفيديو كليب المخرج فادي حداد.
والأغنية من كلمات الشاعر الغنائي عمرو المصري وألحان وتوزيع موسيقي ومكس وماستر عمرو الخضري وعازف الجيتار مصطفى نصر.
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