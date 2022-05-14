رامي عياش وسيرين عبد النور يلتقيان بعمل جديد -صور

الوكيل الإخباري-نشر الفنان اللبناني رامي عياش خبر مشاركته بمسلسل جديد يحمل اسم "العين بالعين" بالشراكة مع الفنانة سيرين عبد النور.



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المسلسل من تأليف وسيناريو سلام كسيري، إخراج رنده علم ومن إنتاج شركة Cedars Art.



ونشر رامي عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي صوراً له ظهر فيها وهو يحمل السيناريو الخاص بالعمل، وعلّق بالقول:"وابتدينا، العين بالعين، مسلسل".



وتفاعل المتابعون مع المنشور وتمنوا له التوفيق خصوصاً بعد مشاركته بمسلسل 2020 الذي عرض خلال السباق الرمضاني لعام 2020 وأثبت رامي فيه قدراته التمثيلية العالية.









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