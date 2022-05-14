السبت 14-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الأرصاد: تأثير الكتلة الحارة يتراجع الأحد وتحذيرات من الغبار

السعودية تحبط تهريب 29 ألف حبة كبتاغون قادمة من الأردن - صور

قبل أيام من استشهادها.. هذه آخر تغريدة لشيرين أبو عاقلة

الضريبة: صرف الرديات للمستحقين يتم وفقاً للقوائم وعلى مدار العام

خبير يوضح حول قروض البطاقات في الأردن والفوائد عليها

إصابة بتدهور صهريج على الطريق الصحراوي - فيديو

الاحتلال يحتجز جثمان الشهيد وليد الشريف وينقله للتشريح

أكثر من 2 مليار دينار تحصيلات الضريبة خلال الثلث الأول من العام الحالي

العمل: إقبال ملحوظ من منشآت القطاع الخاص على منصة برنامج "تشغيل"

الطاقة: إنجاز 52% من مشروع التنقيب عن الفوسفات في حوض الريشة

السبت، 14-05-2022 12:47 م

رامي عياش وسيرين عبد النور يلتقيان بعمل جديد -صور

رامي-عياش-وسيرين-عبد-النور


الوكيل الإخباري-نشر الفنان اللبناني رامي عياش خبر مشاركته بمسلسل جديد يحمل اسم "العين بالعين" بالشراكة مع الفنانة سيرين عبد النور.

اضافة اعلان

 

 

المسلسل من تأليف وسيناريو سلام كسيري، إخراج رنده علم ومن إنتاج شركة Cedars Art.


ونشر رامي عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي صوراً له ظهر فيها وهو يحمل السيناريو الخاص بالعمل، وعلّق بالقول:"وابتدينا، العين بالعين، مسلسل".


وتفاعل المتابعون مع المنشور وتمنوا له التوفيق خصوصاً بعد مشاركته بمسلسل 2020 الذي عرض خلال السباق الرمضاني لعام 2020 وأثبت رامي فيه قدراته التمثيلية العالية.

 



الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5d740c47-9d16-43e1-924b-339bf24c519f

محمد هنيدي ينشر صورة من طفولته ويعلق عليها-صورة

10423961141634821796

أنغام تحقق مليون مشاهدة لأغنيتها الجديدة "لوحة باهتة" -فيديو

9999999999

فنانون يؤجلون حفلاتهم في الكويت حدادا على وفاة رئيس الامارات

d3613852-f396-4987-9067-c9d51058431d

هند صبري تطالب بالمساواة في الأجور بين الفنانين والفنانات

9999171704

لهذا السبب انفصلت ياسمين صبري عن أبو هشيمة

1843081_1652344930

أيمن رضا يهاجم مخرج مسلسل "الكندوش" ويتخذ هذا القرار !