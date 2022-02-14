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الإثنين، 14-02-2022 04:25 م

رامي عياش يتصدر الترند بعد إطلاقه تيرز أغنية أنتِ لي

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الوكيل الإخباري - تصدر الفنان اللبناني رامي عياش الترند في لبنان وعدّة دول عربية بعد إطلاقه تيرز أغنيته العاطفية الجديدة أنتِ لي.

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حيث نشر البوب ستار تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر قال فيها أنتِ لي ما شئتي، أنتِ لي، وأرفق معها فيديو ترويجي للأغنية المتوقع طرحها في يوم عيد الحب.

وحظي الفيديو بانتشار كبير بين عشاق رامي عياش الذين أبدوا إعجابهم بالكلمات والألحان الرقيقة التي استمعوا إليها، وعبّر عن حماسهم وشوقهم للاستماع للأغنية كاملة في يوم الحب.

وأغنية أنتِ لي من كلمات علي المولي، وألحان محمود عيد، وإخراج أنجي جمال، وإنتاج شركة مزيكا للإنتاج الفني.

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