رامي عياش يستعد لمشروعه الجديد في السعودية

الوكيل الإخباري - كمعظم النجوم الذين لديهم مشاريع تجارية، افتتح رامي عياش سلسلة من المطاعم في أكثر من دولة عربية، بدأها بالرباط في المغرب وحمل اسم "لبنان" قبل ما يقرب من ثلاثة أعوام؛ خاصة أن لديه جمهوراً واسعاً هناك، ومن خلال نواعم نكشف عن خريطة البوب ستار رامي عياش الجديدة لمشاريعه التجارية في الدول العربية.





اضافة اعلان

مصر أولاً

يستعد رامي عياش حالياً لإطلاق مطعمه الأول في مصر ليكون أولى مشاريعه التجارية في مصر، ويتردد أنه يحاول التركيز الآن على المشاريع التجارية خاصة أنه أصبح أخيراً يعتمد على تقديم أغنيات سينغل كل فترة، ويتفق أيضاً على إنشاء سلسلة مطاعم جديدة في المملكة العربية السعودية بعد مصر.

رامي يدعم زوجته

وقد أسست زوجته داليدا عياش أخيراً خط أزياء خاص بها وتشارك في أكثر من حدث عالمي خاص بالأزياء والموضة، آخرها حدث "سوشياليستا" الذي أقيم في إحدى المناطق في القاهرة، وأحيا زوجها رامي عياش أولى ليالي المهرجان دعماً لزوجته التي تشارك فيه.

جدير بالذكر أن رامي كان ضيفاً على إحدى حلقات برنامج "آبلة فاهيتا" خلال الأسبوع الماضي لأول مرة وتصدر بتصريحاته الترند عبر تويتر لما يقرب من 48 ساعة بعد انتهاء عرض الحلقة.



ويستعد رامي لتصوير حلقات تجربته الدرامية الجديدة التي تحمل عنوان "العين بالعين" أمام سيرين عبد النور، في 15 حلقة ليشارك بها عبر شاشة منصة شاهد الإلكترونية خلال الموسم الجديد.

المصدر - نواعم