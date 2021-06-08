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الثلاثاء، 08-06-2021 09:20 ص

رامي عياش يشارك في مسلسل مصري – لبناني جديد

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الوكيل الإخباري _ أعلن الفنان اللبناني، رامي عياش، عن موعد عرض مسلسل مصري لبناني مشترك، من بطولته.

وأكد  عياش أن موعد عرض المسلسل هو رمضان القادم، إلى جانب مشاركته في مسلسل آخر جديد من إنتاج صادق الصبّاح تم توقيعه بالفعل.

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وأوضح رامي عياش أن ظهور فيروس كورونا، والظروف الاقتصادية الصعبة التي عاشها لبنان.

 

تسببت في تعطيل ظهوره في عمل درامي مصري في رمضان الماضي.
وأكد عياش ، أن ألبومه الغنائي الذي كان من المفترض أن يصدر قبل سبعة أشهر، سيصدر قريبا.

 

وأضاف، أن الأغاني ستصدر منفردة بدءا من الشهر القادم، والبداية ستكون بأغنية مصرية.

 

 

المصدر : الإمارات نيوز 


 




 

 


 

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