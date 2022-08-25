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الخميس، 25-08-2022 09:43 ص

رامي عياش يعايد زوجته بطريقة طريفة .. فيديو

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الوكيل الإخباري-احتفل الفنان اللبناني رامي عياش بعيد زواجه من مصممة الأزياء اللبنانية داليدا عياش.

ونشر عياش مقطع فيديو قصيراً طريفاً بدا فيه بشكل عفوي في المقعد الخلفي لسيارته برفقة زوجته وهما يتناولان ساندويشين ، معلقاً على الفيديو :"عيد زواج تاسع سعيد حبيببي..متل ما نحنا حلوين حلوين".

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ويقوم الفنان اللبناني حالياً ببطولة مسلسل العين بالعين إلى جانب الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، يحرص دائماً على وضع عائلته في المقام الأول.

 

 

الفن

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