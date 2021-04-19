الإثنين 19-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الأمانة تنذر منشآت وتزيل بسطات مخالفة

الضمان لـ الوكيل : تقديم طلبات الاستفادة من السلف مستمر

الزراعة : احتمالية دخول مزيد من الجراد

الفنانة الأردنية عبير عيسى لـ الوكيل : لا تستهينوا بكورونا

الإفتاء : قيمة زكاة الفطر 180 قرشا لهذا العام

شكوى من عدم دقة نتائج فحوصات كورونا

مخالفو أوامر الدفاع رقم 22 أمام القضاء اليوم

مواطنة لـبرنامج الوكيل : تخرجت منذ 14 عاما ولم يتم توظيفي

أسعار الذهب الإثنين 19/4/2021

الذهب يصعد مع زيادة الإقبال بفعل انخفاض الدولار

الإثنين، 19-04-2021 12:37 م

رامي عياش يوضح سبب دوره الصغير في مسلسل '2020'

751F66A4-6F1D-48C5-B98A-E79EB8899FDE


الوكيل الاخباري - عبّر الفنان اللبناني رامي عياش عن سعادته بالدور الصغير الذي قدّمه في مسلسل "2020"، معللاً سبب موافقته على تجسيد دور "جبران" بمحبّته الكبيرة لصنّاع العمل، من المنتج صادق الصباح والممثليْن نادين نسيب نجيم وقصي خولي.

اضافة اعلان

ولفت عياش إلى أنه وافق على الدور لأنه "محوري وترتكز عليه انطلاقة الأحداث الدرامية في العمل، فضلاً عن كونه دوراً وطنياً يُسلّط الضوء على الجيش وقوى الأمن وهو بمثابة تحية لهم".


وتطرّق رامي إلى الكيمياء التمثيلية التي جمعته مع نادين في دور الشقيقيْن، مؤكداً شعور الأخوّة الذي لمسه معها، حتى خارج إطار المسلسل.


لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1703446-390888827

الفنانة فلة الجزائرية تنهار إثر وفاة شقيقتها بكورونا.. فيديو

دينا-الشربيني-ورامز-جلال

إصابة دينا الشربيني في برنامج المقالب مع رامز جلال.. شاهد

71963161_2942598675804744_1192887455196381184_n

والد نجوم 'طيور الجنة' في العناية المركّزة وهذه حالته!.. صور

56611

أحمد السقا برفقة جمهوره في كواليس مسلسل 'نسل الأغراب'

1010. (1)

الفنانة الأردنية عبير عيسى لـ الوكيل : لا تستهينوا بكورونا

حلا-االترك-ووالدتها-منى-السابر-800x549

إجراء مفاجئ من المحكمة ينهي أزمة منى السابر مع ابنتها حلا الترك !

أخبار متعلقة
1149238

ظهور إبنة منى زكي في المسلسل بهذه الطريقة.. صورة

15976705291587762698

خطأ يثير الجدل في مشهد للفنان ياسر جلال بمسلسله الجديد

54120170617025609569

صورة نادرة.. عادل إمام وعبد الحليم حافظ أثناء تسجيل مسلسل إذاعي منذ 48 عاماً

3202117111435426015048

ياسمين صبري تثير الجدل بإطلالة غريبة.. شاهد

D6YFcrFW0AEIwMs

الفنانة دينا الشربيني تقدم 'مفاجأة' في رمضان

ramadan-mousa-1

صورة للفنان محمد رمضان من كواليس مسلسل 'موسى' تثير الجدل.. شاهد