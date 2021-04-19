رامي عياش يوضح سبب دوره الصغير في مسلسل '2020'

الوكيل الاخباري - عبّر الفنان اللبناني رامي عياش عن سعادته بالدور الصغير الذي قدّمه في مسلسل "2020"، معللاً سبب موافقته على تجسيد دور "جبران" بمحبّته الكبيرة لصنّاع العمل، من المنتج صادق الصباح والممثليْن نادين نسيب نجيم وقصي خولي.

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ولفت عياش إلى أنه وافق على الدور لأنه "محوري وترتكز عليه انطلاقة الأحداث الدرامية في العمل، فضلاً عن كونه دوراً وطنياً يُسلّط الضوء على الجيش وقوى الأمن وهو بمثابة تحية لهم".



وتطرّق رامي إلى الكيمياء التمثيلية التي جمعته مع نادين في دور الشقيقيْن، مؤكداً شعور الأخوّة الذي لمسه معها، حتى خارج إطار المسلسل.



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