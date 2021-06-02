الأربعاء 02-06-2021
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الأربعاء، 02-06-2021 02:28 م

راندا البحيري: هذه أغرب قصة حصلت معي بعد تصوير أحد أفلامي- فيديو

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الوكيل الإخباري - أوضحت الفنانة راندا البحيري أن تجربة مشاركتها في فيلم "خان تيولا" لم تكتمل، وعرض الفيلم بدون دورها، وهي ليست غاضبة بسبب ذلك.

وخلال حوارها مع الإعلامي أحمد صلاح في برنامج "8 الصبح" على قناة dmc، قالت البحيري: "التجربة دي مكملتش، هي نزلت أون لاين إن أنا حشتغل في الفيلم، وبعدين رحت فعلاً عملت يوم مع نضال الشافعي، وصورنا الفوتوغرافيا الخاصة بالفيلم في الديكور والغرف والصالون، وطلعت صوري فعلا في الفيلم، بس حصل حاجة، كان في مشاهد لازم تتعدل، واستأذنوني تحبي نشيل كذا ولّا نحط كذا ولّا نكمل، قلتلهم كملوا وربنا معاكو وأنا مش زعلانة، وخلاص كملوا الفيلم من غير دوري، ومحدش راح عمل دوري، وأنا مش موجودة في الفيلم."

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ووجهت راندا التحية للفنان يوسف الشريف على موافقته على تقديم مسلسل "كوفيد 25" في 15 حلقة، ومبادرته إلى تنفيذ مقترح الدولة بتقديم مسلسلات الـ15 حلقة، وهو المقترح الذي طرح بهدف زيادة العمالة في الأعمال الفنية.

 

 

 

المصدر - لها 

 




 

 


 

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