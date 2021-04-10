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السبت، 10-04-2021 03:20 م

رانيا عيسى تكشف تجربتها في مسلسل 'زوج تحت الإقامة الجبرية'

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الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة اللبنانية رانيا عيسى بعض تفاصيل دورها في مسلسل "زوج تحت الإقامة الجبرية" المقرّر عرضه في شهر رمضان، حيث تؤدتي شخصية "كريستين".

وأوضحت عيسى في مقابلة معها نشرتها شركة "غولدن لاين" أنّ "كريستين" فتاة فرنسية من أصل لبنانية، تعود الى البلاد بسبب عملها، لكنها تدخل عائلة زير النساء "يوسف" المتزوّج من "ماغي" و"جوري" لـ"تخرب حياتهم".

وقالت إنها تعود إلى التمثيل بعد فاجعتها بوفاة شقيقها الشاب للمرة الأولى، موضحة انها تعرضت لبعض النوبات العصبية خلال التصوير، لكن أسرة العمل وقفت إلى جانبها.

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و"زوج تحت الإقامة الجبرية من بطولة الفنانين زياد برجي ونادين الراسي وهبة نور ومحمد خير الجراح وهشام حدّاد وأنجو ريحان ورانيا عيسى وأنطوانيت عقيقي وبونيتا سعادة ومروة الأطرش ونخبة من نجوم الكوميديا العربية الذين يحلّون ضيوف شرف على المسلسل ببصمات خاصة.

وتتضمن أحداث العمل مواقف طريفة ومشوّقة لا يُحسد عليها برجي الذي يخضع لحجر صحي تحت سقف واحد مع ثلاث نساء جميلات، مع ما يعنيه ذلك من مواقف تحمل في طياتها غرابة لا تخلو من الفكاهة، إذ يرصد المسلسل علاقة "زير نساء" لا يكتفي بالزواج من امرأتين، بل عينه على الثالثة، على الرغم من الظروف التي فرضها فيروس كورونا، لتكشف الحلقات مفارقات مضحكة في العلاقة والتحديات والتحالفات المتقلّبة التي تجمع الشخصيات ببعضها، مما يجعل حياة زياد برجي أكثر صعوبة وتعقيداً.

 

المصدر: لها


 




 

 


 

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