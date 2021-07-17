رانيا يوسف تتصدر الترند بعد تصريح والدها عنها - بالفيديو

الوكيل الإخباري - إنتشر تصريح لوالد الممثلة المصرية رانيا يوسف، تحدث فيه عن إلتزام ابنته بالتعاليم الدينية، وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي هذا التصريح، الذي قال فيه: "نشأتي العسكرية جعلت رانيا ملتزمة بالتعاليم والانضباط".

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وأثار هذا التصريح الجدل بين المتابعين وتصدّر إسم "رانيا يوسف" الترند وأصبحت حديث الجمهور، فدائما ما تثير رانيا ضجة على مواقع التواصل، وتتعرض لإنتقادات بسبب إطلالاتها وتصريحاتها الجريئة.



لاحقاً، تبيّن أن هذا التصريح لرانيا خلال الحلقة الثالثة من برنامج "More About Rania"، الذي تم تصويره في منزلها وعُرض عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وتحدّثت فيها عن والدها ووصفته بـ"أحن رجل في الدنيا"، وأضافت:"أبي كان عسكرياً خارج المنزل فقط، كان يعطيني الحرية بإتخاذ قراراتي بنفسي قائلا لي انتِ اللي هتتحملي نتيجة قراراتك".

المصدر - الفن